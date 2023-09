ITS Biomedicale: nuovo corso gratuito per tecnici specializzati nella gestione di apparecchiature mediche

Dal prossimo ottobre sarà attivo sul territorio modenese un nuovo percorso altamente professionalizzante e gratuito per la gestione e l’assistenza avanzata di apparecchiature biomedicali in ambito ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare. Il nuovo corso, rivolto a un massimo di 25 partecipanti, fa parte dei bienni di formazione offerti da ITS Biomedicale, la scuola di alta tecnologia del Distretto Biomedicale di Mirandola, che si distingue per una didattica di tipo pratico-laboratoriale.

“Le aziende del settore – ha dichiarato Giuliana Gavioli, Presidente Fondazione ITS Biomedicale – sono sempre più alla ricerca di tecnici specializzati in sistemi informativi e tecnologici avanzati nel settore sanitario: questo nuovo corso risponde ancora una volta in modo concreto alle necessità del mercato. Tra i 250 studenti diplomati con noi dal 2015, abbiamo registrato un tasso di occupabilità del 90%”.

Il nuovo corso OCRA – Tecnico superiore per la gestione, l’assistenza e health care IoT dei dispositivi medici prevederà un biennio formativo di 2000 ore: oltre 130 ore di laboratori di assistenza tecnica e telemedicina, 1065 ore di lezione su materie biomediche, di project management e di sistemi e software ad uso socio-sanitario; e poi due periodi di stage in multinazionali, PMI e start-up nazionali o europee, per un totale di 800 ore. I giovani acquisiranno competenze necessarie per la gestione e l’assistenza dei dispositivi medici per ambienti ospedalieri, ambulatoriali o domiciliari oltre che lavorare sulla raccolta e l’interpretazione dei dati, fondamentale per l’elaborazione di analisi, anche predittive.

“Guardiamo al futuro – ha aggiunto Giuliana Gavioli – con grande fiducia sicuri di garantire un importante valore aggiunto per l’intero territorio: abbiamo ottenuto una prima tranche di fondi PNRR grazie ai quali realizzeremo a Mirandola nuovi laboratori 4.0, dotati di tecnologie immersive come usability in realtà virtuale e avanzate per gli ambienti di lavoro di ultima generazione come stampanti 3D per realizzare prototipi di dispositivi medici”.

ITS Biomedicale fa parte del sistema degli Istituti Tecnici Superiori, le scuole di eccellenza nate dalla progettazione condivisa di enti di formazione, Università e imprese: sono già oltre 250 le ragazze e i ragazzi diplomati negli altri tre corsi attivi (Biotech, Industria 4.0 e Analisi dati), con percentuali di occupazione che superano l’85%.

Tutti i bienni di alta formazione ITS Biomedicale sono gratuiti, a numero chiuso (25 posti disponibili per corso) e si rivolgono a chi è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore. Maggiori informazioni sulle iscrizioni a questo indirizzo: https://www.itsbiomedicale.it/landing-2023/