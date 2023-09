Finisce in carcere il presunto autore di 31 tra furti e tentati furti consumati a Reggio Emilia

Sabato scorso 9 settembre, la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura custodiale in carcere emessa dal Tribunale reggiano su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di un cittadino polacco classe 1996. L’arrestato è sospettato di avere consumato, dal mese di agosto 2022, ben 31 tra furti e tentati furti: in particolare in danno di esercizi commerciali, spesso notturni, e, frequentemente, di generi alimentari.

L’uomo era stato arrestato in tre circostanze:

il 14 ottobre 2022 per rapina impropria e lesioni personali cagionate all’addetto della sorveglianza;

il 29 marzo 2023 per furto di merce alimentare presso un supermercato;

il 25 agosto 2023 per furto presso una pizzeria.

A seguito del suo arresto il Tribunale di Reggio Emilia ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia e nel Comune di Reggio Emilia. Nonostante la misura, l’arrestato è sospettato di avere consumato tre furti dopo l’arresto: il tentato furto in data 2 settembre presso il Bar “Drip” di via Crispi 3/F; il in data 6 settembre presso il supermercato Coop di via L. Ariosto e il furto presso il “Crazy cafè” di via Fano dello stesso giorno.

Sulla scorta dei plurimi delitti contestati ed il sospetto di violazione, reiterata, del divieto di dimora, il Tribunale disponeva la misura custodiale carceraria eseguita, sabato, dal personale dell’U.p.g.s.p.