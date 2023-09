European Youth Meeting 2023 a Marzabotto

Nel territorio del parco storico di Monte Sole, a Marzabotto, si è svolto l’European Youth Meeting organizzato da Amnesty International presso l’azienda agricola biodinamica “Al di la’ del fiume – Cielo”.

Dal 5 al 10 settembre Marzabotto ha ospitato 43 giovani attivisti e leader di Amnesty International di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, provenienti da tutta Europa. Durante il campo i giovani hanno condiviso le loro esperienze, conoscenze e idee per cercare insieme nuove modalità d’azione e di partecipazione attiva sul tema dei diritti umani. Cinque giorni di incontri e confronti per approfondire temi quali violenza di genere, diritto di protesta, migrazione, diritti umani e inclusione. L’obiettivo è quello di scoprire diverse forme di attivismo e conoscere le sfide alle quali i giovani attivisti vanno incontro, condividendo buone pratiche e suggerimenti.

L’European Youth Meeting è fatto dai giovani per i giovani e con i giovani; ogni anno viene organizzato in una località europea diversa. Il 2023 è stato il turno dell’Italia.

La comunità di Marzabotto si è attivata per l’accoglienza ed il gruppo giovani della Scuola di Musica Marzabotto-Circolo Pievese di musica moderna, ha realizzato un coinvolgente concerto per loro.

Il gruppo ha trascorso anche una giornata con la Scuola di Pace nel parco di Monte Sole e ha visitato i luoghi della Memoria. Un’esperienza indimenticabile, dove il passato ed il futuro si intrecciano, cercando nuove modalità d’incontro e di cambiamento che partano dai giovani europei.