“Bosco in scatola” e “Benvenuto autunno”: alle Salse di Nirano il 16 e il 17 settembre

Proseguono gli appuntamenti alle Salse di Nirano per grandi e piccoli. E così sabato 16 settembre ci aspetta “Bosco in scatola” con appuntamento alle 16.30 presso Cà Rossa. Mettere un intero bosco dentro ad una scatola e portarlo a casa con noi. È impossibile! Oppure no?! Entriamo nel bosco per raccogliere legnetti, foglie e muschi e utilizziamoli per ricostruire dentro ad una scatola il nostro bosco personale, che potremo arricchire con disegni e decorazioni. Il costo è di 5 euro a partecipante e le attività sono confermate con un minimo di 15 partecipanti in loco.

Il giorno successivo, domenica 17 settembre invece è prevista l’iniziativa “Benvenuto autunno”, stavolta alle 15.30 presso Cà Rossa. Costruiamo i nostri cestini da esploratori con materiali di riciclo, abbelliamoli e personalizziamoli prima di partire all’esplorazione delle ricchezze e dei colori di questa bellissima stagione. Attività per bambini 6-11 anni.

È possibile prenotarsi a entrambe le attività – a cura di Ecosapiens e La Lumaca – attraverso il form online, e i link sono rintracciabili sulle pagine social o sul sito comunali. Info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliati abbigliamento comodo e calzature da ginnastica o trekking per agevolare le escursioni.