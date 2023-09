Bologna: tenta furto in negozio di articoli sportivi, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 25enne albanese, residente a Bologna, per tentato furto aggravato. È successo nella notte del 13 settembre 2023, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva di aver notato un giovane che stava tentando di sfondare la vetrina del negozio di articoli sportivi “Nuovi orizzonti” situato in via de’ Carracci.

All’arrivo dei Carabinieri, il presunto autore del fatto si era nascosto nelle vicinanze, dietro a una siepe, nel tentativo di sfuggire al controllo, ma i militari lo hanno visto e identificato nel 25enne. Ferito agli arti superiori che stavano sanguinando, il giovane ha ammesso le proprie responsabilità, affermando di aver tentato il furto di una bicicletta in mostra all’interno del negozio, sfondando la vetrina con una pietra. Soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno medicato, il giovane si è rifiutato di andare in ospedale per ulteriori accertamenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 25enne, arrestato dai Carabinieri, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.