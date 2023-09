Apertura nuovo Sportello Sociale CRI Sassuolo

Il nuovo progetto di CRI Sassuolo “Promozione del benessere sociale attraverso lo sportello sociale per una comunità più resiliente” mira a potenziare le attività dello sportello sociale della Croce Rossa, promuovendo il benessere sociale e fornendo un supporto completo alla comunità.

Lo sportello sociale, che aprirà le sue porte il prossimo 21 settembre, rappresenta un’importante risorsa per coloro che si trovano in situazioni di disagio o che necessitano di assistenza, offrendo servizi di consulenza, orientamento e sostegno emotivo. Attraverso nuove iniziative e l’ottimizzazione delle attività esistenti, vogliamo ampliare l’impatto positivo che lo sportello sociale può avere sulla comunità.

“Inizialmente, il Progetto dello “Sportello Sociale” si orienterà unicamente per la comunità di Sassuolo, individuando la stessa Sede di Croce Rossa, in viale XXVIII Settembre 94, come luogo designato. Tuttavia, al buon esito del primo anno, si prevede la possibilità di estendere l’attività ad altri Comuni del Territorio (Fiorano, Formigine, Maranello) qualora le condizioni lo permettessero”, spiega il Presidente di CRI Sassuolo, Carlo Alberto Venturelli.

Ricevimento su appuntamento, a partire dal 21 settembre:

tutti i giovedì dalle ore 16.00 alle 19.00

tutti i sabato dalle ore 09.00 alle 12.00

Per informazioni e appuntamenti: Tel.: 349 2117265 Email: supportosociale@crisassuolo.it

Le attività dello Sportello Sociale:

Servizi di consulenza: indirizzare gli utenti alla ricerca di lavoro sociale, indirizzare verso la consulenza legale, fornire ascolto proattivo, informazione, orientamento e creare sinergia con associazioni del terzo settore e gli altri sportelli sociali presenti sul territorio.

Sensibilizzazione e informazione: informare la comunità sui servizi offerti dallo sportello sociale della Croce Rossa, e promuovere la consapevolezza riguardo al benessere sociale e alle risorse disponibili per affrontarli.

Collaborazione con altre organizzazioni: è fondamentale stabilire partnership e collaborazioni con altre organizzazioni locali e regionali che operino nel campo dell’assistenza sociale. Questa sinergia ci permetterà di ottimizzare le risorse e offrire un supporto ancora più ampio e personalizzato alla comunità.

Una mission fondamentale di Croce Rossa è quella di migliorare la qualità della vita delle persone maggiormente esposte alle difficoltà, rispondere alle loro esigenze e sostenere le fasce più vulnerabili, come famiglie e giovani in condizioni di fragilità sociale, anziani, senza dimora e quanti vivono in condizioni di estrema marginalità e povertà.