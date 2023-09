Ripartono le iniziative del Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia

Ripartono i corsi di massaggio infantile organizzati dal Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia in collaborazione con i Servizi eucativi del Territorio, il Consultorio Salute donna e le biblioteche comunali. Nove gli incontri i programma da mercoledì 20 settembre a Rubiera e da mercoledì 11 ottobre a Castellarano, destinati a famiglie con bambini da 0 a 6 mesi, residenti nei comuni dell’Unione (Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano). I primi 5 incontri di ogni ciclo saranno dedicati al massaggio del bambino, gli altri quattro al sostegno alla genitorialità. Questi calendari, sedi e modalità di iscrizione.

Da mercoledì 20 settembre e per gli 8 mercoledì successivi (27 settembre, 4 – 11 – 18 – 25 ottobre, 8 – 15 – 22 novembre) dalle 16.30 alle 18.30 nella sala polivalente “Skizzo” in via De Gasperi 1/b a Rubiera. Le attività sono gratuite ma è richiesta l’iscrizione tramite il qr code presente sulla locandina o al link https://forms.office.com/e/4w6SNsqwvg

Da mercoledì 11 ottobre e per gli 8 mercoledì successivi (18 – 25 ottobre, 8 – 15 – 22 – 29 novembre, 6 – 13 dicembre ) dalle 16.30 alle 18.30 al nido d’infanzia “Il Mare delle meraviglie” in via della Pace 12 a Castellarano. Le attività sono gratuite ma è richiesta l’iscrizione tramite il qr code presente sulla locandina o al link https://forms.office.com/e/mPK8RKik1K

Si chiama “In dolce attesa” la nuova proposta del Centro per le famiglie. Si tratta di un percorso per coppie in attesa che propone semplici pratiche di benessere psicosomatico (consapevolezza di sè, danza di meditazione, ascolto e condivisione dei vissuti emotivi), per sostenere e accompagnare le future madri e i futuri padri in questa bellissima, ma delicata fase.

Ai partecipanti verranno forniti anche alcuni spunti di riflessione e informazioni per vivere la gravidanza e la genitorialità in maniera più consapevole e serena. Nello specifico il laboratorio mira a migliorare la salute psicofisica della madre, del padre e del nascituro, favorendo il benessere psico-corporeo e la gestione dell’ansia e dello stress e contribuendo a creare una relazione empatica tra i genitori e il bambino.

Promosso in collaborazione con Istarion Teatro e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, il percorso prevede 7 incontri nella sede del Centro per le famiglie in via Fogliani 7 a Scandiano (ex Palazzina Lodesani) il sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30 nelle giornate del 30 settembre, 14 e 28 ottobre, 11 e 25 novembre, 2 e16 dicembre.

Per informazioni è possibile chiamare il Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia telefonando al numero 0522 985903 o inviando un’e-mail a centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it

Il corso è gratuito ed è rivolto prioritariamente ai residenti nei comuni dell’Unione (Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano). Per iscrizioni cliccare il qr code nella locandina o cliccare il link https://forms.office.com/e/SbnKbW8dZr

Il Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia, in collaborazione con il Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità (Ceas), propone altre 3 uscite in natura rivolte a genitori e bambini dai 7 agli 11 anni per vivere insieme un’esperienza che permetta di conoscere e scoprire le bellezze del territorio.

Questo il calendario dell’iniziativa “Il Ciclo della Vita”: giovedì 28 settembre dalle 16.30 alle 19 trasformazioni vegetali nel bosco in collaborazione con Ceas Terre reggiane – Tresinaro Secchia al rio Rocca a Castellarano; domenica 22 ottobre dalle 9.30 alle 12 micromondi al Parco dei popoli di Castellarano; domenica 26 novembre dalle 10 alle 12.30 trasformazioni animali, sempre in collaborazione con il Ceas, a Cà Toschi di Baiso.

La a partecipazione, gratuita, è destinata prioritariamente ai residenti nei comuni dell’Unione Tresinaro Secchia (Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano). Per maggiori informazioni e-mail centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it oppure tel. 0522.985903

Iscrizioni fino a esaurimento posti, per pre-iscriversi utilizzare il qr code nella locandina o tramite il link https://forms.office.com/e/92cY3eD8Kx.

