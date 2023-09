“Nessuno è escluso”: focus sulla disabilità organizzato da Lapam Confartigianato giovedì 14 settembre a Castellarano

Valorizzare la disabilità, parlandone e riflettendo sull’inclusione sociale. Lapam Confartigianato vuole accendere i riflettori su un argomento delicato ma molto importante per la società odierna. L’occasione è un evento organizzato dall’associazione all’interno della 52^ edizione della Festa dell’Uva di Castellarano.

L’appuntamento con “Nessuno è escluso. Essere cittadini nel mondo di tutti”, l’iniziativa promossa da Lapam Confartigianato, è in calendario per giovedì 14 settembre, a partire dalle ore 21, in Piazza XX luglio a Castellarano (in caso di maltempo si svolgerà all’oratorio San Giovanni Bosco di via Chiaviche 1/C).

Ospiti dell’evento saranno Fortunato Nicoletti, vicepresidente ODV “Nessuno è escluso”, Valentina Tomirotti, giornalista e presidente “Pepitosa in Carrozza” e Laura Andrao, avvocato ed esperta nazionale di diritto delle disabilità, mentre Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano nonché presidente della Provincia di Reggio Emilia, aprirà la tavola rotonda con un saluto introduttivo. Un’occasione di incontro con alcuni dei protagonisti delle battaglie civiche per il riconoscimento dei diritti delle persone disabili e delle loro famiglie, per superare insieme le barriere e costruire un futuro accogliente.

L’evento è gratuito previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu. L’evento è patrocinato dal Comune e organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Castellarano.