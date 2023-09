Mirandola En Plain Air, proclamati i vincitori

Si è conclusa con la premiazione sul palco di Piazza Costituente – in occasione del terzo e conclusivo spettacolo in programma nel palinsesto della Notte Gialla – la prima edizione di Mirandola En Plain Air. Un evento – ideato e programmato per lo scorso 2020 ma procrastinato a causa della pandemia – per concedere l’opportunità artistica di catturare, su tela o cartoncino, gli scorci e i palazzi ricostruiti di Mirandola. Una possibilità per immortalare i cantieri e le impalcature che caratterizzano attualmente il paesaggio urbano post sisma, preservando la memoria, di questa fase della ricostruzione, cogliendo l’essenza della nostra Città vista con una prospettiva differente.

Classifica Finale:

Primo classificato: Lucia Grigolo

Secondo classificato: Alberto Vincenzi

Terzo classificato: Silvio Bombarda

La giuria – composta dall’Assessore Marina Marchi, Monica Morselli (Docente di Arte) e da Paola Prada (Galleria Prada di Milano) ha optato, infine, per tre menzioni di merito ad Annarosa Barbieri (per la tecnica e la prospettiva pittorica realizzata), Monica Marchetti (per l’interpretazione originale/surreale) e Sara Benatti (per l’armonia cromatica e per la ricercatezza del colore).

Le tre opere vincitrici sono state premiate, sul palco di Piazza Costituente, in occasione della presentazione della serata conclusiva della Notte Gialla, alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale Selena De Biaggi, dell’Assessore alla promozione del Territorio Fabrizio Gandolfi e dell’Assessore alla Cultura Marina Marchi.

Marina Marchi (Assessore alla Scuola): “Si è conclusa molto positivamente la prima edizione di Mirandola En plein Air. Un’iniziativa che questa Amministrazione avrebbe voluto far partire due anni orsono ma il Covid ce lo ha impedito. Vorrei complimentarmi con tutti gli artisti in concorso: sono state realizzate opere davvero interessanti, che hanno catturato il grande plauso della giuria e contestualmente contribuito ad arricchire il nostro progetto di rendere la nostra Mirandola Museo a Cielo Aperto”.