Il progetto “In-Canto Musicale” della Scuola Corale Puccini di Sassuolo

Dopo il prestigioso evento inaugurale del luglio scorso, che ha visto l’esecuzione di “Traviata” in forma semiscenica nella cornice di Piazzale Della Rosa a Sassuolo, entra nel vivo il progetto “In-Canto Musicale”, presentato dalla Scuola Corale “G. Puccini” di Sassuolo con il sostegno di Fondazione di Modena, il supporto finanziario e organizzativo dei Comuni di Sassuolo e Maranello e la collaborazione del Circolo Amici della Lirica “R. Malagoli” di Sassuolo.

Saranno otto gli appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, in programma tra settembre 2023 e gennaio 2024, di notevole interesse musicale e rilevante livello interpretativo degli artisti coinvolti, che spazieranno dal grande repertorio lirico alla musica sacra al canto popolare (senza trascurare la formazione del pubblico con serate dedicate) e saranno ospitati nei luoghi culturali di maggior pregio di Sassuolo, Maranello e Modena.

Il cartellone si apre con due fra i melodrammi più amati della produzione lirica italiana di ogni tempo: Traviata (in programma sabato 16 settembre) e Cavalleria Rusticana (che sarà in scena venerdì 29 settembre); entrambe le recite, in forma semiscenica, saranno ospitate nell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello e vedranno la presenza in scena di due cast di assoluto livello che includono grandi voci della scena lirica italiana (Tania Bussi, Maurizio Leoni, Alessandro Goldoni, Claire Nesti, Monica Minarelli, Roberto Brugioni) nei ruoli principali delle opere insieme a giovani talenti di grande interesse (Victoria Vasquez Jurado, Yoriko Okai, Alex Franzò, Xia Pengfei, Li Yixuan); l’accompagnamento musicale sarà affidato a Claudia Rondelli (maestro concertatore al pianoforte) e Veronica Medina (al violino).

La stagione musicale prosegue con due appuntamenti tradizionali organizzati dalla Corale Puccini per l’autunno sassolese: la Rassegna Corale “Città di Sassuolo”, in programma domenica 15 ottobre presso la Sala Don Magnani di Sassuolo, e la quasi quarantennale Messa dell’Artista che si terrà sabato 25 novembre presso il Duomo di S. Giorgio, in occasione della ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica. La Rassegna Corale in particolare, giunta nel 2023 all’edizione numero 45, è un’occasione importante di scambio culturale e di conoscenza di realtà corali e repertori provenienti da fuori Regione: quest’anno l’occasione è di particolare interesse perché sarà ospite il Gruppo vocale “Sardos in su coro” proveniente da Colle Val d’Elsa (Siena), ensemble i cui componenti provengono da diverse zone della Sardegna e che si ritrovano insieme, “sul continente”, per conservare e tramandare la bellezza di una tradizione corale che ha radici antichissime.

Appuntamento di punta della rassegna è il Concerto di Natale, in programma sabato 16 dicembre nel Duomo di S. Giorgio di Sassuolo e domenica 17 dicembre nella Chiesa di Sant’Agostino di Modena; come da tradizione, la prima parte del concerto è monografica e viene dedicata ogni anno a un compositore diverso o a un tema peculiare: quest’anno sarà incentrata su Franz Joseph Haydn, uno dei padri del classicismo viennese insieme a Mozart e Beethoven, di cui verranno proposti alcuni lavori sacri piuttosto celebri (il Te Deum dedicato da Haydn all’imperatrice Maria Teresa d’Austria, il Tantum Ergo basato sulla melodia dell’inno tedesco, alcune arie dalla Missa in tempore belli e dall’oratorio “La Creazione”) accanto ad altri di rarissima esecuzione, come la deliziosa Missa brevis in fa maggiore composta da Haydn a 17 anni. La Corale Puccini sarà affiancata da un qualificato ensemble di voci soliste (i soprani Annalisa Curedda e Yoriko Okai, il baritono Giulio Riccò) e sarà accompagnata dall’Accademia Filarmonica di Sassuolo, un’orchestra di giovani e giovanissimi musicisti formatisi nei Conservatori della zona (Modena, Carpi, Reggio Emilia) che proprio quest’anno sono entrati a far parte integrante dell’Associazione, che li ha accolti con entusiasmo per investire sui giovani talenti del territorio dando loro occasioni di visibilità, opportunità di esibizione e di lavoro.

Il weekend precedente il concerto, domenica 10 dicembre all’Auditorium Bertoli di Sassuolo, la figura di Haydn, la sua produzione e la sua importanza verranno illustrate in un Incontro introduttivo al Concerto di Natale tenuto da Simone Guaitoli, aperto a tutto il pubblico di ascoltatori, coristi e appassionati (non è richiesta alcuna preparazione o conoscenza tecnicomusicale), in una formula coinvolgente con l’utilizzo di materiali multimediali ed esempi musicali.

La rassegna “In-Canto Musicale” si chiude infine sabato 6 gennaio 2024 nella Chiesa di S. Biagio a Maranello con il Concerto dell’Epifania, che vede la partecipazione di coro, solisti e ensemble strumentale, proseguendo la tradizione di questo appuntamento dopo lo straordinario successo e la sorprendente risposta dimostrata dalla comunità maranellese lo scorso anno.

Per informazioni:

http://scuolacoralepuccini.altervista.org/ – coralepuccinisassuolo@gmail.com

0536-810958