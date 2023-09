Con “La Dama della Torre” migliaia in piazza a Carpi per gioco

Con una grande e partecipata festa si è chiusa l’altro ieri in Piazza dei Martiri l’edizione 2023 de “La Dama della Torre”, il tradizionale appuntamento dedicato a bambini e adolescenti, inserito nel programma generale di “La Carpi Estate”. Iniziata il 22 giugno, nel corso di 24 serate la rassegna ha fatto registrare numeri da record: oltre 23.000 presenze, comprese le 2.400 registrate alla festa finale.

Rivolta a bambini dai 4 anni in su, apprezzata da adolescenti, famiglie e hiunque ami giocare per il gusto di stare insieme, “La Dama della Torre” ha proposto nello spazio antistante la torre dell’Uccelliera una vasta scelta di giochi di ruolo, di società, di costruzione e di ambientazione, che ha attirato tanta gente anche da fuori. Organizzati fra l’altro tornei di “Dobble”, “Lupus in Tabula” e “Grande Dalmuti”, tra i più apprezzati giochi da tavolo del momento.

Commenta l’assessore alla cultura Davide Dalle Ave: «Organizzata dal “Castello dei Ragazzi”, è una delle rassegne principali del nostro cartellone estivo, dando a tante bambine e bambini, insieme alle famiglie, la possibilità di stare insieme, giocare e apprendere in un contesto bellissimo che è quello del nostro Centro storico e della nostra piazza dei Martiri. Dopo il periodo del Covid, abbiamo deciso di riprendere la rassegna incrementando quest’anno il numero degli appuntamenti e inserendo anche la grande festa conclusiva di domenica. Siamo soddisfatti della risposta data dalle famiglie carpigiane, ma non solo, che hanno partecipato divertendosi e usufruendo delle opportunità messo in campo anche quest’estate».