Sei persone ferite in incidente ieri a Dozza

Ieri pomeriggio una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Bologna è intervenuta in località Toscanella, nel Comune di Dozza, per un incidente che ha visto coinvolte un’auto ed una moto. Dopo la collisione i due mezzi si sono incendiati. Sul posto i sanitari del 118 con tre ambulanze e l’elisoccorso. Due feriti sono stati trasportati all’ospedale Maggiore in codice di media gravità, mentre altri quattro presso ospedale di Imola per ferite lievi. Il traffico sulla via Emilia è rimasto interrotto per circa un’ora.

Sempre ieri all’ora di pranzo, ad Imola, un incendio ha interessato una casa ed il capannone adiacente. Intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Lugo (RA), Medicina (BO), Budrio e il Nucleo Investigativo Antincendi territoriale. Prima partenza ispettori e Autoscala dalla sede centrale del Comando di Bologna. Non ci sono stati feriti.