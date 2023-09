Reggio Emilia, doppio furto nello stesso bar in poche ore: incastrato dai filmati e riconosciuto dai carabinieri

Le telecamere di videosorveglianza del Crazy Bar di Reggio Emilia, visionate dai Carabinieri, hanno rivelato che lo stesso ladro, per ben due volte nella stessa notte e a distanza di poche ore, si è introdotto furtivamente all’interno dei locali facendo razzia di danaro, alcolici e superalcolici. Dunque era sempre la stessa persona, ovvero un pregiudicato, senza fissa dimora, noto anche ai Carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce per la sua camminata claudicante.

Con l’accusa di furto aggravato e continuato, i Carabinieri della Stazione di via Adua hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, un 27enne straniero. Denuncia a cui si aggiunge anche quella della violazione della misura cautelare del divieto di dimora nel capoluogo reggiano, comminatagli dal GIP del tribunale di Reggio alla fine dello scorso mese di agosto. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.

Secondo la ricostruzione investigativa dei Carabinieri, supportata dalle immagini del sistema di videosorveglianza del bar che hanno immortalato tutte le fasi del doppio blitz furtivo, l’uomo intorno alle 22.30 del 6 settembre scorso si è introdotto nei locali attraverso la forzatura di una finestra. Qui ha asportato il fondo cassa per circa 100 euro, alcuni snack ed alcune bottiglie di vino. Il sistema di videosorveglianza nel locale con notifica di movimento sul cellulare del barista, ha con sentito di allertare le forze di Polizia che dopo il sopralluogo si sono poste alla ricerche del ladruncolo. Poco dopo l’una di notte del 7 settembre, una nuova notifica di intrusione all’interno del bar è giunta all’esercente. Il ladro, risultato poi essere lo stesso, si è introdotto nuovamente nel locale asportando alcune bottiglie di super alcolici e alcune bottiglie di birra, riuscendo a fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri.

Formalizzata la denuncia e acquisiti i video, i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno immediatamente riconosciuto l’autore dei due furti, oltreché dal volto anche dalla sua inconfondibile camminata claudicante. L’uomo, tuttora irreperibile, è stato quindi denunciato alla Procura reggiana.