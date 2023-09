L’incendio di un ciclomotore danneggia una Chiesa a Bologna

Stamattina intorno alle 5:30, l’incendio di un motorino all’altezza di via Armando Quadri 9, angolo con via Begatto, ha danneggiato la vicina Chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Non si registrano feriti o intossicati ma danni materiali. Sul posto, i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.