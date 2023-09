Incendio di abitazione e di un attiguo deposito di materiali ferrosi ieri ad Imola

Di seguito un riepilogo dell’intervento di Incendio abitazione avvenuto in via S. Vitale n°10, Imola (BO), nella giornata di ieri 10/09/2023.

Incendio di un’abitazione ieri all’ora di pranzo ad Imola. Le fiamme si sono sviluppate da una pertinenza in legno esterna all’abitazione, ubicata in via S. Vitale al n.10, poi si sono propagate verso la copertura della stessa, sempre in legno, attraverso un cappotto termico esterno all’abitazione, verosimilmente in lana di roccia, rendendo di fatto l’abitazione di due piani fuori terra non più fruibile.

Le fiamme si sono parallelamente propagate alla proprietà attigua verso una struttura verandata, ad uso deposito di materiali ferrosi e attrezzature per lavorazione di metalli, ubicata in via Vannini civico 10. In via Vannini i prodotti della combustione hanno provocato danni strutturali al locale deposito, rendendolo di fatto non fruibile.

Quattro le persone evacuate, tra le quali due minori. Nessuna è rimasta ferita. Le cause che hanno innescato il rogo, non sono state accertate nell’immediatezza dell’evento: attività di indagine in fase di svolgimento da parte di personale NIA. Le operazioni di spegnimento e bonifica iniziate, alle ore 13.30 circa, sono proseguite fino alle ore 20.30.

Sul posto personale del Comando Vigili del fuoco di Bologna, APS e ABP distaccamento volontari di Medicina, APS distaccamento di Budrio, APS e AS distaccamento di Imola, APS e ABP distaccamento di Lugo, 1° Ispettori Centrale Bologna, Carro Bombole da Centrale Bologna, NIA da Centrale Bologna. Sul posto anche i sanitari del 118, la Polizia locale di Imola, i Carabinieri di Sesto Imolese.