Fine settimana particolarmente impegnativo per gli operatori della Polfer in servizio presso la stazione di Reggio Emilia

Nella giornata di venerdì 8 settembre, gli agenti della Polizia di Stato in servizio

presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Reggio Emilia sono intervenuti per sventare un nuovo tentativo di suicidio, questa volta posto in essere da una ragazza minorenne che si era allontanata da una comunità terapeutica e che aveva deciso di togliersi la vita ponendosi tra i binari in attesa del transito di un treno. La ragazza è stata raggiunta dagli Agenti che l’hanno convinta a desistere dall’insano gesto ed assistita sino all’arrivo dell’autoambulanza.

Sabato 9, approfittando del maggior afflusso di viaggiatori in stazione dovuto al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari un individuo, già noto agli operatori, ha sottratto il telefono cellulare ad una viaggiatrice. La scena, ripresa dal sistema di videosorveglianza presente nello scalo, non è sfuggita al personale della Polizia Ferroviaria che ha immediatamente rintracciato l’autore del furto denunciandolo in stato di libertà e riconsegnando il telefono alla legittima proprietaria.

Il fine settimana si è concluso con la denuncia di altre tre persone, responsabili dei reati di

rifiuto di generalità, false attestazioni sull’identità personale e possesso ingiustificato di armi, il rintraccio di tre minorenni allontanantisi arbitrariamente dalle proprie abitazioni, e

l’identificazione di 203 persone.