Festa dello Sport e del Volontariato: grande successo per la due giorni di Guastalla

Sono state migliaia le persone che hanno partecipato, come protagonisti, e non solo come spettatori, alla 8a edizione della FESTA DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO, organizzata dal Comune di Guastalla durante lo scorso weekend (9 e 10 settembre 2023), che ha trasformato il centro storico in una autentica palestra a cielo aperto. Una bellissima festa che ha coinvolto bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insieme alle loro famiglie, e tanti volontari impegnati quotidianamente ad offrire aiuto a chi ha bisogno, soprattutto in campo sanitario e sociale.

Per le strade e le piazze di Guastalla, come all’interno di Palazzo Ducale, si sono viste persone di ogni età, che hanno assistito a esibizioni o hanno partecipato direttamente a tutte le attività proposte dalle varie società sportive e associazioni di volontariato. Dai bambini più piccoli, alcuni di appena un anno, fino ai nonni, tutti hanno partecipato con curiosità ed entusiasmo a questa due giorni davvero speciale, che è diventata un appuntamento fisso di metà settembre.

Nel corso del weekend sono stati coinvolti ben 43 enti, tra società sportive e associazioni di volontariato.

Fra gli eventi che rimarranno nel cuore di tutti, Premiatleta 2023, che ha visto salire sul palco di piazza Mazzini molti giovani sportivi. Sono state consegnate dall’assessore allo Sport Luca Fornasari oltre 40 targhe e oltre 200 medaglie ad altrettanti atleti che si sono distinti durante l’annata 2022/23 in diverse discipline.

Grande successo anche per l’Half Marathon, evento competitivo (mezza maratona di 21 km con circa 200 partecipanti) e non competitivo (5 e 10 km con quasi 800 partecipanti) organizzato dall’assessorato allo sport e da Smeg in memoria di Cinzia Sandri, donna di sport e impegno sociale scomparsa alcuni anni fa. I proventi della manifestazione saranno devoluti in beneficenza a favore di quattro associazioni del territorio: Prevenzione Tumori, Amici del DHO, Folgore Boretto e AC Calcio Boretto. L’evento ha ricevuto feedback molto positivi sia per gli aspetti organizzativi, curati da Atletica Reggio ed Eventiae srl, che per il tracciato che ha percorso luoghi suggestivi della Bassa, gli stessi immortalati dal grande fotografo reggiano Luigi Ghirri in splendidi scatti in mostra a Guastalla, Palazzo Ducale, fino al 30 novembre. Nella gara maschile al primo posto è arrivato Emilio Mori (Podistica Correggio), tempo 1h13’25. A seguire Umberto Preci (1h19’29-Corradini Excelsior) e Paolo Paladini (Sport Insime-1h19’29). Tra le donne ha vinto Galina Teaca (Atletica Viadana), 1h30’53, secondo e terzo posto rispettivamente per Silvia Torricelli (Tricolore Sport Marathon-1h33’31) e Natalia Pagu (Avis Novellara-1h37’48).

Poi ci sono stati gli allenamenti di Judo con Pino Maddaloni al Pala Chiarelli–Donati “Città di Guastalla”, la manifestazione pugilistica con incontri dilettantistici e professionistici a cura di Boxe Guastalla Paolo Motta e le esibizioni di danza a cura delle quattro scuole di danza di Guastalla, che hanno offerto uno spettacolo davvero coinvolgente: Atelier Scuola di Danza, Kyoto Center, Progetto Danza, Spazio A Centro Artistico Danza. Molto bella l’esibizione a cavallo di Enea Ferroni nel cortile esterno di Palazzo Ducale (pratone) dove è stato allestito il villaggio della Croce Rossa con diverse attività, fra cui le esibizioni di cani da soccorso.

Insieme a tutti gli eventi che hanno arricchito la festa, non si può non menzionare la cena celebrativa per il 50°del Comitato locale della CRI con gli interventi istituzionali, le premiazioni, lo spettacolo offerto dalla cantante lirica Milena Salardi. E il bellissimo allestimento dei tavoli nel cortile coperto di Palazzo Ducale.

L’assessore allo sport Luca Fornasari esprime grande soddisfazione per il buon esito della manifestazione che “ha permesso di conoscere ancora una volta la ricchezza della realtà associativa locale e il valore del lavoro di squadra. Il format di questa festa risulta vincente, lo dimostra l’enorme partecipazione, e merita di essere ripetuto nei prossimi anni. Desidero ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e a garantire ordine e sicurezza nei luoghi della festa e sulle strade coinvolte dagli eventi”.

Molto soddisfatta anche la sindaca Camilla Verona: “Una festa ben organizzata e ben riuscita grazie alla collaborazione delle associazioni con l’Amministrazione Comunale che le ha incoraggiate già da qualche anno a presentarsi alla città. Quando si collabora per stare bene e far stare bene si vedono gli ottimi risultati. È indubbio il valore del volontariato che è radicato nella nostra cultura e nel nostro tessuto sociale”.