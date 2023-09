Ispettorato al lavoro: controlli in Fiera a Bologna, sanzioni e sospensione attività per alcune aziende

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna, unitamente a personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – sede di Bologna e militari del Comando Provinciale di Bologna, hanno eseguito nell’ambito degli allestimenti fieristici, controlli finalizzati alle verifiche circa il rispetto delle norme in materia di lavoro, della regolare instaurazione dei rapporti di lavoro e della prevenzione e repressione dei c.d. fenomeni di lavoro “nero”, ovvero dell’impiego di lavoratori senza alcun contratto e senza alcuna tutela, nonché il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le aziende sottoposte a controllo all’interno dei padiglioni fieristici bolognesi, sono state complessivamente 25, per 56 posizioni lavorative esaminate.

Durante i controlli, 2 sono risultate le ditte non in regola con le leggi in materia di lavoro, in quanto si è accertato, nelle attività di montaggio degli stand, l’impiego di 3 lavoratori “in nero”, impiegati dai rispettivi titolari/datori di lavoro, senza alcun contratto di lavoro e senza alcuna tutela previdenziale ed assicurativa. In particolare le verifiche hanno permesso di accertare l’impiego di due lavoratori “in nero” sui due complessivamente impiegati per una ditta e di un lavoratore “in nero”, su un totale di uno impiegato, per l’altra ditta.

Per tali ragioni nei confronti dei rispettivi titolari delle aziende risultate irregolari, sono stati adottati provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali, con divieto di poter procedere nella prosecuzione delle attività – se non previa revoca e regolarizzazione dei lavoratori trovati “ in nero”. Sono state, inoltre, irrogate, sempre per le suddette irregolarità, 3 “maxi” sanzioni per lavoro nero, per un importo complessivo di circa 20.000 euro di sanzioni amministrative.