Chiusura programmata tratto autostradale tra A22 e A1 provenienza Brennero direzione Modena

Autostrada del Brennero SPA comunica che con apposita ordinanza è disposta la chiusura temporanea al traffico del tratto autostradale del ramo di intersezione tra A22 Brennero e A1 provenienza Brennero direzione Modena dalle 21.00 di lunedì 11 settembre alle 6.00 di martedì 12 settembre.

La chiusura è resa necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa in alcuni tratti e il ripristino della segnaletica orizzontale. Nella ore indicate si consiglia, in alternativa, l’utilizzo della viabilità ordinaria in direzione della stazione Modena Nord.