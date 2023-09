Rubano all’interno di un’auto e utilizzano le carte di credito: denunciati dalla Polizia di Stato reggiana

Nel primo pomeriggio di lunedì 4 settembre, gli operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in via Emilia Ospizio a seguito di una richiesta effettuata alla Sala Operativa da un soggetto che lamentava di essere stato vittima di un furto nella sua autovettura. L’uomo riferiva l’asportazione, tra le altre cose, di alcune tessere bancomat con le quali erano state effettuate delle transazioni in determinati esercizi commerciali.

Gli operatori della Squadra Volanti si sono portati immediatamente presso gli esercizi commerciali dove erano state effettuate poco prima le transazioni e, dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza, riuscivano ad individuare due soggetti intenti a pagare con i bancomat oggetto di furto. Da lì a poco gli agenti sono riusciti a rintracciare i soggetti nei pressi dell’esercizio commerciale. I due, un 28enne straniero e una 42enne italiana, entrambi pluripregiudicati, alla vista degli operatori tentavano di nascondere tra le sterpaglie alcuni oggetti tra cui delle banconote e alcune tessere.

A seguito di una verifica si accertava trattarsi di: 7.000 pounds egiziani, due bancomat, una tessera sanitaria e due tessere Postamat di proprietà del richiedente ed una carta di credito che, da successivi accertamenti, risultava essere stata oggetto di furto nel luglio scorso.

Al termine degli accertamenti di rito, il 28enne veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e, unitamente alla 42enne, per il reato indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento e per il reato di ricettazione, mentre gli oggetti venivano restituiti ai legittimi proprietari.