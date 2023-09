Elenco di chiusure previste su A1, A3 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa Campegine, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di sabato 9 alle 6:00 di domenica 10 settembre: chiusura del tratto Parma-Terre di Canossa Campegine, verso Bologna, con contestuale chiusura dell’area di servizio “San Martino ovest”. Si precisa che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano.

In alternativa, si consiglia: -per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, percorrere la viabilità ordinaria: SP343R, SS9 Via Emilia, SP39 e rientrare sulla A1 a Terre di Canossa Campegine; -per la chiusura dell’entrata di Parma verso Milano: Fidenza;

-dalle 23:00 di domenica 10 alle 6:00 di lunedì 11 settembre: chiusura del tratto Terre di Canossa Campegine-Parma, verso Milano, con contestuale chiusura dell’area di servizio “San Martino est”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, SS9 Via Emilia, SP343R e rientrare sulla A1 a Parma.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione al ponte sul torrente Samoggia, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

– dalle 22.00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 settembre, sarà chiuso il tratto Valsamoggia-Modena sud, verso Milano. Inoltre, dalle 15:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 settembre, sarà chiusa l’area di parcheggio “Castelfranco est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 Via Emilia, la SS12, la SP623 per rientrare sulla A1 a Modena sud;

– dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 settembre, sarà chiuso il tratto Modena sud e Valsamoggia, verso Bologna. Inoltre, dalle 15:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 settembre, sarà chiusa l’area di parcheggio “Castelfranco ovest”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: la SP623, la SS12, la SS9 Via Emilia, per rientrare sulla A1 a Valsamoggia.

******

Sulla A13 Bologna – Padova, per consentire lavori di manutenzione alla segnaletica, dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 settembre, sarà completamente chiusa la stazione di Padova Zona Industriale, in uscita e in entrata, in modalità alternata. In alternativa, si consiglia di utilizzare alla stazione di Padova sud.

Ancora sulla A13 Bologna – Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna/Padova. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Ferrara sud o di Bologna Interporto.

Sempre sulla A13 Bologna – Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22.00 DI LUNEDI’ 11 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 12 SETTEMBRE, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna; In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la SS434 Transpolesana, la SS16 Adriatica, Via Santa Maria Maddalena, Via Eridania e rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello.

DALLE 22.00 DI MARTEDI’ 12 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE, sarà completamente chiusa la stazione di Villamarzana Rovigo Sud, in entrata e in uscita, in modalità alternata. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Rovigo o Occhiobello.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 settembre, con orario 22:00-6:00 sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud verso Ancona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere via Orsoleto, via Solarolo, via Tolemaide, la SS16, la SS72 superstrada per San marino e rientrare sulla A14 alla stazione di Rimini sud.

******

Sulla D23 Diramazione di Ferrara (Ferrara-Porto Garibaldi), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22.00 DI LUNEDI’ 11 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 12 SETTEMBRE, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara Centro e l’allacciamento con la SS16 Adriatica, verso la SS16 Adriatica.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la la SS723 Tangenziale di Ferrara e la SS64 Porrettana.

DALLE 22.00 DI MARTEDI’ 12 ALLE 6.00 DI MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS16 Adriatica e l’allacciamento con la SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la SS16 Adriatica e la SS64 Porrettana.