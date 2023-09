Esce per acquistare cocaina mentre è ai domiciliari: arrestato a Reggio Emilia

Arrestato il 9 agosto scorso per concorso in furto aggravato, aveva ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari che ha violato venendo nuovamente arrestato dai carabinieri. È infatti uscito arbitrariamente da casa per andare ad acquistare cocaina, come accertato dai militari che l’hanno subito rintracciato. Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, nel tardo pomeriggio di ieri hanno tratto in arresto un disoccupato 44enne domiciliato a Reggio Emilia, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. All’uomo i carabinieri hanno sequestrato anche le due dosi di cocaina appena acquistate che, essendo detenute per uso personale non terapeutico, hanno anche comportato la segnalazione dell’uomo quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’uomo, nel pomeriggio del 9 agosto scorso, era stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato in concorso essendosi introdotto, con un complice, all’interno di un esercizio commerciale specializzato nella vendita di articoli per bimbi, asportando numerosi prodotti. All’atto della convalida, il 44enne reggiano ha ottenuto il beneficio dei domiciliari presso la sua abitazione di Reggio Emilia. Lunedì pomeriggio, però, durante un controllo di routine operato dai carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, l’uomo non è stato trovato in casa: “È uscito a comprare le sigarette”, la giustificazione fornita dalla moglie. La circostanza induceva i carabinieri alle verifiche del caso che portavano ad accertare l’evasione dell’uomo il quale, al rientro ammetteva e spontaneamente consegnava due dosi di cocaina acquistate poco prima.

Il 44enne, tratto in arresto per evasione, prima di essere ristretto veniva segnalato quale assuntore di stupefacenti con il sequestro, in via amministrativa, della cocaina detenuta per uso personale non terapeutico.