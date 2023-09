Incendio in ditta a Bibbiano, a fuoco un macchinario

Stamane intorno alle 5:00, a Bibbiano, un incendio causato dal surriscaldamento ha interessato una macchina a controllo numerico per la produzione di stampi. E’ successo all’interno della Modelleria Reggiana di via Terracini. Il macchinario è andato totalmente distrutto ma non si registrano danni strutturali. Sul posto i Vigili del fuoco con due squadre da S.Ilario e da Reggio e quattro mezzi.