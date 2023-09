Domani a Sassuolo modifiche a circolazione e sosta in piazzale Falcone Borsellino

Modifiche temporanee della circolazione stradale, domani giovedì 7 settembre, per lavori urgenti di riparazione di una perdita all’impianto idrico sanitario in piazza Falcone e Borsellino: lo stabilisce l’ordinanza n°134 del 6 settembre a firma del Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi.

Per consentire l’intervento urgente, l’ordinanza impone il rispetto temporaneo dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dalle ore 8 di domani, giovedì 7 Settembre, fino a completamento dell’intervento di riparazione.

Il tratto di strada in prossimità del civico 5 di piazza Falcone e Borsellino sarà chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi autorizzati ad accedere all’area di cantiere per il tratto che transita in fregio ai plessi scolastici.

Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale