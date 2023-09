Ventiseienne denunciato a Bologna per frode informatica

Nella giornata di ieri, la squadra di polizia giudiziaria del Commissariato Due Torri – S. Francesco ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano del ‘97 per aver commesso una frode informatica ai danni di un uomo.

In sede di denuncia la vittima ha riferito di aver ricevuto un messaggio sul proprio telefono cellulare nel quale richiedeva la conferma dei propri dati personali attraverso un link.

A seguito dell’inserimento degli stessi, è stato effettuato un postagiro attraverso il web dal valore di circa 1.800€. Non vedendosi tornare indietro il proprio denaro, l’uomo si è reso conto di essere stato vittima di una frode informatica e ha sporto denuncia.

Successivi accertamenti compiuti dagli operatori della Polizia di Stato con l’ausilio degli addetti di Poste Italiane, hanno permesso di accertare il flusso in entrata sul conto del ventiseienne e di procedere alla denuncia in stato di libertà dello stesso per il reato di frode informatica.

Al fine di prevenire ulteriori episodi, la Polizia raccomanda la cittadinanza a prestare la massima attenzione in caso di ricezione di messaggi sospetti e a segnalarli alle autorità competenti.