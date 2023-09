Torna a Campogalliano “Giuntaincontra”: sindaca e assessori tra i cittadini delle località più distanti dal centro

Sabato 9 settembre, col primo appuntamento, nelle vie Zucchini, Ometto e Segolini, (con appuntamento in via Zucchini 25) riprenderanno gli appuntamenti che portano la sindaca Paola Guerzoni e gli assessori della sua giunta a incontrare i residenti di località del territorio comunale più distanti dal centro. Come già anticipato al termine dei primi cinque incontri di maggio e giugno, torna l’iniziativa “GIUNTAINCONTRA – Due ore con la sindaca e gli assessori” che, nel suo secondo ciclo, porterà la sindaca, la vicesindaca Daniela Tebasti e gli assessori Luisa Zaccarelli, Marcello Messori e Filippo Petacchi, per cinque sabati mattina di settembre e ottobre, alla Chiesa di Panzano, nelle vie Tonelli e Zamboni, in località Barchetta e in via Bastiglia.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale di Campogalliano per favorire l’incontro e il confronto coi cittadini sui temi riguardanti servizi, scelte, progetti in corso e futuri; nel corso degli appuntamenti gli amministratori dialogheranno con i residenti di questi territori, illustrando progetti e lavori in corso, rispondendo, sui diversi temi di competenza, ai quesiti che i cittadini vorranno porre e raccogliendo dagli stessi idee, suggerimenti, contributi utili a condividere migliorie e soluzioni per l’intera comunità.

“Vogliamo incontrare i cittadini là dove vivono – ribadisce la sindaca Paola Guerzoni – soprattutto quelli che vediamo più raramente, che hanno meno occasioni di incontrarci; questa è una modalità che si è rivelata utile ed apprezzata, quindi vogliamo mantenerla e svilupparla”.