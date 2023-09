Scatolificio La Veggia di Roteglia: il piano di rilancio può proseguire

Lo scorso 31 agosto presso lo Scatolificio La Veggia di Roteglia si è tenuta un’assemblea sindacale a cui hanno partecipato, oltre a lavoratori e lavoratrici, i sindacati e il Sindaco di Castellarano Giorgio Zanni. È stata l’occasione per fare il punto sugli ultimi sviluppi del piano di rilancio presentato al Tribunale di Reggio Emilia dall’azienda austriaca Prinzhorn Group, che ha manifestato negli scorsi mesi la volontà di rilevare l’azienda di Roteglia, depositando un solido piano industriale e di sviluppo aziendale che prevede la salvaguardia degli attuali 150 posti di lavoro, l’ammodernamento dello stabilimento produttivo attraverso un importante piano di investimenti e l’ulteriore assunzione di 50 unità di personale nei prossimi anni.

“È stata certamente una giornata importante. — commenta Giorgio Zanni, Sindaco di Castellarano — Una occasione per condividere con i dipendenti la notizia che, non essendoci stata alcuna opposizione alla proposta presentata dal gruppo austriaco, questo percorso di rilancio dell’azienda prosegue salvaguardando tutti i posti di lavoro, creandone di nuovi e generando un indotto economico di investimenti che vedranno il ri-ammodernamento dell’intero stabilimento produttivo”.

Lo sviluppo degli ultimi giorni, condiviso con i dipendenti durante l’assemblea del 31 agosto, e il beneplacito di tutti i creditori coinvolti nel piano di salvataggio e rilancio presentato dal gruppo austriaco Prinzhorn, è un passaggio fondamentale per consentire già nei primi giorni di settembre il cambio di proprietà tramite aumento di capitale sociale.

Ma non è certo il primo incontro. Già dall’inizio della crisi, quando la situazione era ben più incerta, si sono tenuti incontri tra i lavoratori, sindacati, dirigenza e amministratori pubblici. Il Sindaco Zanni, di concerto con i sindacati, si era immediatamente mobilitato su tutti i tavoli di competenza, coinvolgendo anche la Regione Emilia-Romagna ed in particolare l’assessore Vincenzo Colla, per tenere accesa l’attenzione ed assicurarsi che tutto potesse procedere nel migliore dei modi verso la conclusione desiderata.

“La politica — conclude Zanni — talvolta ha l’obbligo di lavorare in silenzio, lontano dai riflettori, per portare a casa i risultati più importanti. Questo accade quando lavoratori e maestranze, amministrazioni e parti sociali si confrontano e lavorano insieme per un obbiettivo comune. Grazie allora ai sindacati, alla nuova proprietà di Prinzhorn Group, che contiamo di incontrare nuovamente nelle prossime settimane, e soprattutto grazie ai tutti i lavoratori dello Scatolificio LaVeggia, che hanno passato mesi di grande incertezza. Incertezza che contiamo ora, insieme, di esserci lasciati alle spalle costruendo un futuro nuovo fatto di certezze, lavoro e sviluppo”.