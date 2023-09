Europee, Renzi “Soglia al 3%? Per me l’ideale è lasciare la legge com’è”

ROMA (ITALPRESS) – “Soglia di sbarramento alle Europee al 3%? No,

per me l’ideale è che si lasci la legge com’è, visto che è anche

l’unica con le preferenze”: a dirlo al Tg1 il leader di Italia

Viva, Matteo Renzi. “Il Governo sta fallendo, e da italiano dico

purtroppo, e l’opposizione se possibile sta facendo peggio. Non

funziona il sovranismo della Meloni e non funziona l’alternativa

Schlein-Conte. Penso che tanti italiani desiderino una proposta

riformista. I compagni di strada che avremo saranno persone della

politica ma soprattutto che provengono dalle esperienze civiche”, ha aggiunto Renzi, che ieri ha annunciato che si candiderà alle Europee. “Noi siamo con Macron, è il vero punto di unione tra

popolari e socialisti – aggiunge -. Ma soprattutto siamo contro le derive alla Le Pen o al Movimento 5 Stelle”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).