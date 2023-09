Due persone morti in incidente stradale a San Matteo della Decima

Due anziani, rispettivamente di 78 e 77 anni hanno perso la vita stamane in uno scontro frontale lungo via Cento, angolo via Sparadella, a San Matteo della Decima. Le vittime viaggiavano su di Fiat Doblo adibito al trasporto disabili che si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante.

Le squadre dei Vigili del fuoco, due dal Comando di Bologna sede centrale e una dal distaccamento di Cento, hanno provveduto ad estricare i due uomini, uno purtroppo era già deceduto, mentre il secondo è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Entrambi erano volontari della Pubblica Assistenza di San Matteo della Decima.

Ferito anche il conducente del tir, un 44enne, trasportato al Maggiore in codice di media gravità. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti 118 con ambulanze ed elisoccorso, vigili del fuoco e Polizia locale.