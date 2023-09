Controlli della Polizia di Stato reggiana per la prevenzione degli incidenti del sabato sera

Continuano i servizi di controllo per il contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di dare un forte impulso al contenimento del fenomeno infortunistico rafforzando la vigilanza sulle strade e attuando un efficace sistema di prevenzione e contrasto dei comportamenti alla guida più pericolosi al fine di garantire la fluidità della circolazione in condizioni di massima sicurezza.

Sabato 2 settembre il camper in uso alla Polizia Stradale di Reggio Emilia, coadiuvato dai reparti operativi di Castelnovo ne’ Monti e Guastalla, è stato impiegato in una azione speciale. Questo veicolo con a bordo anche il personale medico della Polizia di Stato, si è unito agli agenti della polizia stradale nei consueti controlli stradali al fine di rilevare e prevenire eventuali situazioni pericolose dovute all’assunzione di alcol e droghe da parte dei conducenti.

Gli agenti di polizia e il personale medico a bordo del Camper hanno eseguito test approfonditi per valutare la sobrietà dei conducenti, garantendo che chiunque si metta alla guida lo faccia in condizioni ottimali di sicurezza.

Nel corso dell’attività che si è svolta nella prima periferia della città, sono stati controllati circa 50 veicoli che hanno portato al ritiro di 5 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica ad altrettanti conducenti, di cui tre di questi sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria perché superavano di oltre il doppio il limite consentito, allo stesso tempo uno di questi è risultato positivo al test sull’assunzione delle droghe.

Nei confronti di quest’ultimo è stata attivata l’attività di verifica previo prelievo di due campioni salivari che saranno analizzati dal laboratorio analisi al fine di accertare l’effettiva alterazione psicofisica alla guida.

La Polizia Stradale ricorda a tutti i conducenti l’importanza di evitare l’assunzione di sostanze psicoattive prima di mettersi alla guida. L’obiettivo principale di queste attività è quello di preservare la vita e la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

La Polizia Stradale continuerà ad effettuare controlli anche nei prossimi weekend per cercare di garantire la massima sicurezza possibile sulle strade reggiane.