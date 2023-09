Assegnati a Castelnovo oltre 2 milioni da fondi Pnrr per investimenti sulle strade e contro il dissesto idrogeologico

Arrivano al Comune di Castelnovo Monti fondi per oltre 2 milioni dal Pnrr per interventi di messa in sicurezza del territorio che saranno investiti in particolare per lavori di manutenzione sulla rete viaria comunale. Spiega l’Assessore ai Lavori pubblici di Castelnovo, Giorgio Severi:

“Abbiamo partecipato al bando Ministeriale per investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: i fondi sono stati assegnati pochi giorni fa ma riguardano principalmente eventi atmosferici che hanno causato danni nel biennio precedente, e non riguardano dunque gli ultimi episodi quali le esondazioni di torrenti a Gatta e Casale. Al Comune di Castelnovo sono stati assegnati 2 milioni e 86.000 euro. Adesso stiamo elaborando le progettazioni ed i necessari approfondimenti per stabilire quali siano gli interventi prioritari nel territorio comunale al fine di diminuire il rischio idrogeologico che tanti problemi ha creato anche negli ultimi mesi, appunto nel periodo in cui le condizioni meteo hanno causato allagamenti e interruzioni di viabilità: su questi eventi più recenti comunque sono stati richiesti ulteriori finanziamenti nell’ambito degli aiuti per l’Emilia-Romagna a seguito delle alluvioni e sono in via di assegnazione a Castelnovo, come preannunciato dalla Regione, circa 700.000 euro, per lavori che in parte sono già stati realizzati in somma urgenza, in particolare nelle zone colpite dagli allagamenti di maggio – giugno, mentre altri partiranno già dalle prossime settimane, a partire da in via Matilde di Canossa.

Invece la maggior parte dei lavori finanziati attraverso i 2 milioni già ricevuti verranno eseguiti nella primavera del 2024”.

Gli enti locali ai quali sono stati destinati i finanziamenti avevano provveduto a comunicare le richieste entro il 15 settembre 2022.

In totale al ministero erano state presentate 3.731 certificazioni per una domanda di risorse superiore a 4 miliardi e 200 milioni. L’ammontare del contributo è stato determinato seguendo un ordine di priorità: investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente richiedente.