30.000 euro donati all’Hospice di Guastalla per acquistare sette sollevatori a soffitto

La generosità a volte non ha bisogno di nomi. Nel luglio scorso l’Hospice Area Nord di Guastalla, struttura che offre un servizio preziosissimo a un vasto territorio, ha ricevuto una donazione di ben 30.000 euro, effettuata per finanziare la fornitura di sette sollevatori a soffitto per sette stanze della struttura ospedaliera guastallese. La somma è stata versata a favore dell’associazione Noi per l’Hospice di Guastalla, che già aveva provveduto in proprio all’acquisto dei primi sette strumenti. E che ora ha replicato, espletando tutte le procedure necessarie e formalizzando l’acquisto degli altri sette sollevatori.

Con questo bel gesto, la dotazione delle quattrodici stanze dell’Hospice è completa, come rimarcano soddisfatti i volontari dell’associazione Noi per l’Hospice di Guastalla raccontando quanto accaduto.

“Nel 2022 l’associazione Noi per l’Hospice aveva donato i primi sette sollevatori per altrettante stanze; nel luglio scorso, tramite questa altrettanto generosa associazione, la nostra associazione ha potuto completare l’installazione in tutte le quattordici stanze dell’Hospice. I sollevatori sono particolarmente importanti perché facilitano lo spostamento del paziente, rendendolo più confortevole per la persona allettata e meno faticoso per l’operatore sanitario”, spiegano.

Chi ha fornito i 30.000 euro ha scelto di non comparire: “La generosa e cospicua donazione è stata fatta in anonimato e intende essere un esempio ed un segno importante di fiducia, ringraziamento e riconoscenza per il servizio premuroso e attento offerto da tutti gli operatori sanitari del nostro Hospice e dell’associazione che lo supporta”, si conclude