100% Puglia: da venerdì a domenica in piazza Martiri Partigiani

Da venerdì pomeriggio a domenica la Puglia sbarca in centro a Sassuolo con l’evento “100% Puglia”: il primo villaggio pugliese itinerante che per tre giorni porterà street food, mercatini e spettacoli in piazza Martiri Partigiani.

Ci si potrà immergere in un’atmosfera magica e suggestiva: con strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie ci si potrà sentire davvero in Puglia. Un’ampia scelta di street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre pugliesi, una comoda area tavoli, banchi di prodotti enogastronomici.

Venerdì 8 settembre dalle 18 alle 24, sabato 9 settembre dalle 11 alle 24 e domenica 10 settembre dalle 11 alle 22,30.

Poi gli spettacoli.

Il gruppo Tremulaterra si esibisce con musica tradizionale popolare in acustica – venerdì ore 21.30; Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da con esibizioni di danza e musiche folkloristiche – sabato ore 21.30; Laboratorio di pizzica a cura del gruppo Chora domenica ore 18; Leo Mas: spettacoli di cabaret e trasformismo domenica ore 19.30.

MODIFICHE A CIRCOLAZIONE ESOSTA IN PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre compresi, in occasione della manifestazione “100% Puglia”, in piazza Martiri Partigiani la circolazione e la sosta subiranno variazioni per consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa.

Lo dispone l’ordinanza n°132 del 1 Settembre, a firma del Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi.

In particolare, in Piazza Martiri Partigiani Sud (esclusa carreggiata perimetrale ovest)

Sarà in vigore il divieto di transito e sosta dalle ore 14 di Venerdì 08 Settembre alle ore 24 di Domenica 10 Settembre 2023, eccetto, addetti dislocazione strutture pertinenti all’evento e salvo veicoli della curia che potranno percorrere carreggiata est in accesso e recesso dal Sagrato Basilica di San Giorgio e per esercizio gioielleria Bandieri, in angolo con Via Clelia, limitatamente ai tempi di carico-scarico.

I veicoli in circolazione sulla parte nord di P.zza Martiri Partigiani potranno immettersi sulla carreggiata ovest della stessa per raggiungere obbligatoriamente via Cavallotti, ad eccezione degli autorizzati ZTL che potranno svoltare su P.le Roverella e via Clelia.

La carreggiata est risulta invece interdetta alla circolazione salvo veicoli della curia in accesso e recesso dal Sagrato Basilica di San Giorgio e per esercizio gioielleria Bandieri in angolo con Via Clelia limitatamente ai tempi di carico-scarico.

Nell’ottica di favorire partecipazione agli eventi delle persone affette da disabilità, inoltre, si predispongono per la durata dell’evento stalli riservati ai veicoli dei possessori di contrassegno invalidi, dalle ore 8 alle ore 21 di ciascuna giornata, su: Via Cavallotti lato est prossimità P.zza Martiri Partigiani due stalli prima e dopo quello già esistente, per complessivi 3 stalli. I veicoli in sosta non autorizzata verranno rimossi con aggravio spese a carico del violatore.