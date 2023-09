Reggio Emilia: fermato dalla Polizia di Stato su una bicicletta rubata

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, gli operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti nei pressi di Parco del Popolo a seguito di una richiesta di intervento effettuata tramite la Sala Operativa da parte di un uomo che lamentava il furto della propria bicicletta. Il richiedente, accortosi immediatamente del furto subito, si metteva personalmente all’inseguimento del presunto colpevole e, nel mentre, interloquiva telefonicamente con gli operatori.

Grazie al tempestivo intervento sul posto, gli agenti riuscivano immediatamente ad individuare un soggetto che corrispondeva perfettamente alle descrizioni effettuate dal richiedente.

L’uomo, un 42enne straniero, una volta fermato dagli operatori con la bicicletta al seguito affermava di non averla rubata ma di averla ricevuta qualche minuto prima da un suo conoscente che si era già allontanato.

Una volta effettuati gli accertamenti di rito la bicicletta veniva restituita al legittimo proprietario mentre il 42enne, sulla base degli elementi emersi, veniva deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione ex art. 648 del Codice Penale.