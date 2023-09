Mercoledì a San Felice si presenta il questionario del Pug

Mercoledì 6 settembre, a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, 100, alle 21, sarà presentato il questionario “Verso il Pug: Piano urbanistico generale, questionario ai cittadini”, la prima tappa del percorso di ascolto del Piano urbanistico generale di San Felice e del processo di coinvolgimento in seno alla formazione dello stesso.

Nell’occasione i tecnici incaricati della predisposizione del Pug presenteranno ai cittadini i contenuti del questionario che potrà essere anche compilato e consegnato direttamente al termine della serata, in forma rigorosamente anonima. Sarà possibile seguire l’evento anche on line, in diretta oppure on demand, attraverso la piattaforma Civicam del Comune (https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/). Il Pug (Piano urbanistico generale) è il nuovo strumento di pianificazione previsto dalla legge urbanistica regionale del 2017, che delineerà le invarianti strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano. Il Comune di San Felice sul Panaro sta lavorando pertanto al futuro del paese come sarà definito dal Pug da qui ai prossimi decenni: dai bisogni del Comune e delle frazioni, al benessere delle persone, dalla riqualificazione degli spazi pubblici alle grandi sfide urbane, ambientali, sociali ed economiche. Il questionario, che tutti i cittadini possono compilare anche on line dal sito del Comune (www.comunesanfelice.net), ha l’obiettivo di comprendere come i sanfeliciani valutano i quartieri e le frazioni in cui abitano, dal punto di vista dei servizi di prossimità e gli spazi pubblici e della qualità dell’abitare, ma anche come considerano i temi dell’ambiente, del paesaggio e dell’agricoltura, gli impatti del clima che cambia e la mobilità. Le risposte fornite al questionario permetteranno al Comune di San Felice di orientare le politiche di pianificazione territoriale e urbanistica tenendo in conto i bisogni di chi abita il territorio. Tutti i cittadini sono invitati alla serata del 6 settembre.