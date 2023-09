Il Museo della Bilancia presenta l’offerta educativa per il nuovo anno scolastico

E’ stata presentata nei giorni scorsi l’offerta educativa del Museo della Bilancia di Campogalliano per l’anno scolastico 2023/24. Si tratta di 14 percorsi, 12 ormai diventati classici e 2 novità, che, come ogni anno, offrono agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado l’opportunità di conoscere e approfondire la tradizione produttiva locale e la metrologia in generale, poi abbiamo alcune proposte di scienza in generale e storia del territorio. Le due nuove proposte riguardano un aspetto curioso come ‘L’energia di un’arachide’ per gli alunni della scuola secondaria e un tema sempre affascinante come ‘Osserviamo cielo e nuvole’ per i più piccoli della scuola d’infanzia.

Anche con questa attività il Museo della Bilancia continua ad impegnarsi per valorizzare la sua collezione di oltre 1300 strumenti di misura, come bilance maestose o tascabili, metri e bracci, pesetti di vari materiali e forme, tutti strumenti che l’uomo ha inventato e perfezionato per “pesare pezzi di mondo”, oggetti che permettono di raccontare la storia degli scambi commerciali ma anche l’evoluzione della scienza e di come è cambiato un territorio.

Tra le proposte ormai consolidate l’itinerario di scoperta del territorio, della sua storia e delle sue particolarità, il percorso di introduzione alla misura intitolato ‘Contiamo, confrontiamo e misuriamo’, o quello alla scoperta dei fenomeni luminosi ‘Luci, ombre e colori’ o ancora quelli sugli strumenti di misura e la metrologia, sulle leve, su energia e calore, aria, acqua, meccanica dei fluidi, fino al particolare ‘Misure e sport’, percorso divertente da fare in palestra tra salti, lanci, gare e strumenti e di misura.

Per ragazze e ragazzi più grandi l’offerta propone temi riguardanti stime. misure, errori e ordini di grandezza, metodo scientifico, meteo e clima, codici, crittografia e storie di scienziati, infine un gustoso percorso in acetaia per scoprire l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena tra curiosità ed esperimenti.

“Come sempre siamo fieri di questa ricca proposta – dichiara l’assessore alle politiche scolastiche Daniela Tebasti – che le scuola di Campogalliano, e non solo, da anni mostrano di apprezzare partecipando convintamente. Si tratta di una ottima risorsa che anche scuole di altri Comuni scelgono, riconoscendone originalità e qualità, anche grazie alle nuove tecnologie utilizzate, sempre all’avanguardia e molto d’impatto, che rendono la proposta molto gradita”.

Sul sito del Museo, www.museodellabilancia.it gli interessati possono trovare il programma completo e dettagliato e scaricare il modulo per le prenotazioni da compilare e restituire