Vertsappen vince il GP d’Italia. Sainz è 3°

Doppietta Red Bull nel Gran Premio d’Italia a Monza. Vince il campione del mondo Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Terza la Ferrari di Carlos Sainz davanti all’altra Rossa di Charles Leclerc.

Il campione del mondo in carica, primo in classifica, porta a casa la decima vittoria consecutiva. Partito in seconda posizione dietro Carlos, dopo qualche giro ha superato la Rossa in rettilineo. Secondo il compagno di team Sergio Perez, che nel finale ha strappato la terza piazza a Charles Leclerc, su Ferrari.

Leclerc ha lottato fino alla fine con il compagno di squadra per conquistare il gradino più basso del podio. Quinta e sesta la Mercedes, con George Russell e Lewis Hamilton che, nonostante i cinque secondi di penalità subiti per due contatti, sono riusciti a mantenere la posizione fino alla bandiera a scacchi. Settima la sorprendente Williams di Alexander Albon che taglia il traguardo davanti a Lando Norris su McLaren e Fernando Alonso su Aston Martin. L’Alfa Romeo di Valtteri Bottas chiude la top ten.