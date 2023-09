Lecce batte Salernitana 2-0, salentini imbattuti

LECCE (ITALPRESS) – Il Lecce di Roberto D’Aversa batte per 2-0 la Salernitana e conquista il terzo risultato utile consecutivo del suo campionato. Dopo la vittoria all’esordio contro la Lazio e il punto conquistato in rimonta contro la Fiorentina, i salentini conquistano un altro risultato positivo al termine di una partita comunque equilibrata, con una Salernitana discontinua durante tutta la prestazione del ‘Via del Marè, animata, sponda amaranto, prevalentemente da giocate dei singoli. Il Lecce ci mette appena sei minuti a sbloccare il risultato, grazie alla percussione sulla destra e al cross di Gendrey sul quale arriva benissimo Krstovic, che anticipa Gyomber e di testa indirizza sul secondo palo il pallone sul quale Ochoa non può intervenire. Lecce che concretizza subito un dominio nel pressing e nella gestione palla. Sul finale di primo tempo la Salernitana va vicina al gol del pareggio, con l’incursione tra le linee di Kastanos che imbuca perfettamente per Candreva, ma la conclusione ravvicinata dell’ex Inter si infrange su Falcone. Prima frazione di gioco che si chiude in equilibrio, nonostante il vantaggio della squadra di D’Aversa che nel secondo tempo inizia con meno verve offensiva, lasciando campo alla Salernitana. Nel finale il Lecce chiude la partita, grazie al calcio di rigore assegnato per fallo di mano proprio di Cabral: è il neo entrato Strefezza a calciare dagli undici metri e a spiazzare Ochoa, siglando il gol che ipoteca la seconda vittoria in campionato dei salentini.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).