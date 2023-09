Ladri in azione all’interno di un circolo a Reggio Emilia e di un bar a Quattro Castella

Ieri mattina intorno alle 10:00, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti in Via Don Luigi Sturzo in città, per un intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno del circolo Arci Stranieri. Ignoti ladri, dopo aver forzato la porta d’ingresso utilizzando un tombino, si erano introdotti nel circolo asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, il fondo cassa ammontante a circa 150 euro. Complessivamente i danni sono in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.

Poco dopo le 4.00 di oggi 3 settembre, invece, i carabinieri della stazione di Quattro Castella, allertati dal proprietario a cui perveniva l’allarme di furto, sono intervenuti in via Togliatti a Montecavolo, per curare un sopralluogo di furto all’interno di un ristorante. Ignoti ladri, dopo aver forzato la porta d’ingresso del ristorante, si sono introdotti nei locali asportando da un cassetto danaro per circa 500 euro. Sono in corso le verifiche per stabilire eventuali ulteriori ammanchi. Indagini in corso.