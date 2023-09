Bologna: al ritmo degli anni ’80 per la prevenzione del tumore al collo dell’utero

La musica scende in campo per la salute, sposando un progetto di prevenzione che mira a mettere al sicuro le donne dalla possibilità di sviluppare il tumore al collo dell’utero. Questo il senso di «Enjoy the eighties», l’iniziativa promossa dall’associazione Loto Odv con il supporto di Estragon che martedì 5 settembre alle 21 in piazza Lucio Dalla propone il concerto della band bolognese Recover (Davide Passarini, Massimo Guidoboni, Cristel Cenaccchi, Davide Plastino, Roberto Solmi).

Una serata nel segno di successi del rock anni ’80: dai The Cure ai Depeche Mode, dai Simple Mind ai Police, dai Talking Heads fino a Cindy Lauper e Tina Turner; il concerto è gratuito: il pubblico può contribuire con un’offerta libera o attraverso il libro testimonianza “Donne a colori”, edito da Soncini. Il ricavato sarà utilizzato da Loto Odv per portare avanti il progetto di prevenzione contro il Papilloma Virus (HPV), responsabile del tumore alla cervice uterina, progetto che passa attraverso tre strumenti: sensibilizzazione, screening e vaccinazione.

I dati dell’Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna sono 160.000 le donne che annualmente si sottopongono al test di prevenzione per i tumori del collo dell’utero e circa un migliaio quelle alle quali vengono diagnosticate lesioni pre o cancerose. In Emilia-Romagna il programma riguarda oltre 1.230.000 donne residenti e domiciliate ed è attivo dal 1996 per la fascia 25-64 anni con Pap test e a partire dal 2016 con Hpv test per chi ha tra i 30 e i 64 anni.

Gli esiti: tra coloro che eseguono l’Hpv test, una donna su 12 risulta positiva, ma solo meno della metà (40%) viene invitata a eseguire una colposcopia di approfondimento, in quanto è positivo anche il test di triage (Pap test). Tra le donne sottoposte a quest’esame, emerge la presenza di una lesione in una ogni cinque. Fortunatamente, la maggior parte di queste lesioni è ancora nella fase precancerosa: il programma rileva circa una lesione precancerosa ogni 132 donne e un tumore ogni 5.000 donne che aderiscono allo screening.

(fonte dati: Regione Emilia-Romagna)



Per informazioni: Loto Odv cell. 329.7546860

Nella foto la band bolognese Recover

Loto Odv (lotonlus.org) è un’associazione non profit con l’obiettivo di colmare il vuoto informativo e di consapevolezza sui tumori ginecologici. Nasce nel 2013 a Bologna su iniziativa di un gruppo di pazienti: oggi ha numerose sedi sul territorio nazionale e collabora con volontari, pazienti, famiglie, medici, istituti sanitari, enti di ricerca e testimonial. Con le sue attività Loto Odv supporta le donne affette dai tumori femminili garantendo accoglienza, orientamento, accompagnamento delle pazienti nei day hospital oncologici.