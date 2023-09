Tajani “Al lavoro per stabilità in Africa e pace in Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – “Cerchiamo sempre soluzioni diplomatiche” anche per garantire la “stabilità del continente africano”, che ci permetterà anche di “affrontare anche la questione dell’immigrazione, puntando sulla soluzione a monte del problema quindi sulla crescita” dei Paesi africani, e “continueremo a batterci per l’indipendenza e la libertà dell’Ucraina, sostenendo tutte le azioni – compresa quella del presidente Erdogan per un accordo sulla via del grano – e per arrivare a una pace giusta”. Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante la conferenza stampa di presentazione dei consiglieri regionali del Lazio Roberta Della Casa e Marco Colarossi. “Domani partirò per la Cina per una missione che avrà come obiettivo il rafforzamento degli aspetti economico commerciali”, ma anche che possa spingere “la politica mondiale a dare più miti consigli Putin e al Cremlino affinchè si raggiunga un accordo di pace giusta”.

