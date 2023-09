Incidente in via Giardini, lavori sull’impianto semaforico

È in corso l’intervento di ripristino dell’impianto semaforico collocato all’incrocio tra via Giardini e via della Pace, a Modena, danneggiato dopo un incidente stradale avvenuto intorno alle 2.40 della notte tra giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre.

Il sinistro ha coinvolto due auto, un’Alfa Romeo Giulietta della Polizia di Stato di Modena impegnata in un’emergenza, che procedeva in via Giardini in direzione del centro città, e una Peugeot 208 che percorreva via della Pace in direzione di via Gaddi. In seguito allo scontro, i due operatori di Polizia presenti sulla Giulietta hanno riportato ferite lievi. Illeso, invece, il conducente della Peugeot (su cui era trasportata anche un’altra persona)

Sul posto sono intervenute le pattuglie dell’Infortunistica della Polizia locale che hanno avviato gli accertamenti, ancora in corso, sul sinistro. In attesa del ripristino dell’impianto semaforico danneggiato, l’incrocio è presidiato dagli operatori del Comando di via Galilei per garantire ai veicoli in transito e ai pedoni di attraversarlo in sicurezza.