Fiorentina con Ferencvaros, Genk e Cucaricki in Conference

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Saranno gli ungheresi del Ferencvaros,i belgi del Genk e i serbi del Cucaricki le avversarie della Fiorentina nel girone F di Conference League: è quanto stabilito dal sorteggio effettuato a Montecarlo. Si parte il 21 settembre, il 5 ottobre la seconda giornata, poi la terza il 26 ottobre, la quarta il 9, la quinta il 30 novembre e la sesta e ultima il 14 dicembre. Quindi play-off (15 e 22 febbraio), ottavi (7 e 14 marzo), quarti (11 e 18 aprile), semifinali (2 e 9 maggio). La finale è in programma il 29 maggio giugno all’”Agia Sofia” Stadium di Atene.

Questi i gruppi:

GIRONE A: Lille (Fra), Slovan Bratislava (Svk), Olimpia Lubiana

(Slo), Klaksvik (Fro);

GIRONE B: Gent (Bel), Maccabi Tel Aviv (Isr), Zorya Luhansk (Ukr), Breidablik (Isl);

GIRONE C: Dinamo Zagabria (Cro), Viktoria Plzen (Cze), Astana

(Kaz), Ballkani (Kos);

GIRONE D: Bruges (Bel), Bodo/Glimt (Nor), Besiktas (Tur),

Lugano (Sui);

GIRONE E: Az Alkmaar (Ned), Aston Villa (Eng), Legia Varsavia

(Pol), Hsk Zrinjski (Bih);

GIRONE F: Ferencvaros (Hun), FIORENTINA (ITA), Genk (Bel),

Cukaricki (Srb);

GIRONE G: Eintracht Francoforte (Ger), Paok (Gre), HJK Helsinki

(Fin), Aberdeen (Sco);

GIRONE H: Fenerbahce (Tur), Ludogorets (Bul), Spartak Trnava

(Svk), Nordsjelland (Den).

– foto Image –

(ITALPRESS).