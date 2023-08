Un arresto per spaccio di droga a Finale Emilia

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di una persona sospetta all’interno di un’autovettura.

L’uomo, 42enne, è stato trovato in possesso di 48 grammi di hashish e della somma contante di 360 euro.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti in sequestro, mentre il 42enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.