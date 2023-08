Sagra di Madonna di Sotto: modifiche alla viabilità per la Processione di domenica

Si svolgerà domenica prossima, 3 settembre, la Processione in occasione della Sagra di Madonna di Sotto; un appuntamento per cui, come ogni anno, si è resa necessaria un’ordinanza, a firma del Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi, che modifica circolazione e sosta nell’area.

La processione vedrà la partenza dal piazzale della Chiesa di Madonna di Sotto, per poi proseguire in via Frati Strada Alta, via Volta, via Fermi, via Galvani, via Frati Strada Alta ed arrivo al piazzale della Chiesa Madonna di Sotto.

Indicativamente dalle ore 18 alle ore 20 di domenica 3 settembre, quindi, in via Frati Strada Alta, via Volta, via Fermi, via Galvani saranno in vigore interruzioni temporanee della circolazione, per il tempo necessario al passaggio in sicurezza della processione.