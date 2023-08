Modena: ancora un arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga

Questa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso dei controlli notturni predisposti ed intensificati nelle calde serate estive in tutto il territorio provinciale, hanno tratto in arresto un 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio espletato in Modena zona Torrazzi, una pattuglia del Nucleo Radiomobile, ha notato nei pressi dell’ingresso di un supermercato una persona ferma a bordo di una bicicletta con una birra in mano, che destava sospetto. I militari operanti procedevano alla sua identificazione, nel corso della quale l’uomo assumeva un atteggiamento poco collaborativo tale da fare ritenere che potesse detenere qualcosa di illecito, pertanto, è stato sottoposto ad accurato controllo di polizia, nel corso del quale è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, 5 dosi di eroina e grammi 5,2 di cocaina, che occultava nelle tasche dei pantaloni ed euro 70 in contanti.

La sostanza stupefacente e la somma di denaro sono state poste in sequestro.

L’arrestato, nella mattinata odierna, è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo