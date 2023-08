Danneggia un negozio e sferra un pugno alla titolare, denunciata 26enne

Nella mattinata di martedì 29 agosto 2023 gli operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in via IV Novembre a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa in merito ad urla e rumore di vetri rotti provenienti da un esercizio commerciale.

Al suo arrivo la Volante ha rintracciato ed identificato due donne, una 26enne e una 55enne, quest’ultima poi riconosciuta come la titolare dell’esercizio commerciale, che presentavano entrambe delle ferite una alla caviglia e l’altra al viso.

A seguito di accertamenti gli operatori hanno appurato che una delle due donne si era recata presso l’esercizio commerciale per acquistare determinati prodotti. Al momento del pagamento l’acquirente intendeva pagare con una banconota da 50,00 euro e, dopo che la titolare faceva presente che le avrebbe dovuto dare tutto il resto a monete, la donna andava in escandescenza annullando l’acquisto e uscendo dal negozio.

Una volta fuori l’esercizio commerciale, la 26enne iniziava a danneggiare la porta di vetro del negozio con una serie di calci procurandosi diverse ferite alle gambe. La titolare del negozio per evitare conseguenze ulteriori usciva dal locale e, nel tentativo di fermare la ragazza, riceveva un pugno in pieno volto.

Grazie all’intervento immediato degli operatori della Polizia di Stato è stato possibile evitare che la situazione degenerasse e si arrivasse a conseguenze ulteriori. Al termine degli accertamenti di rito la 26enne è stata deferita in stato di libertà per i reati di danneggiamento e lesioni personali.