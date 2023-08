La Polizia di Stato incontra i bambini del centro estivo Mirasummer

Nella giornata di martedì 29 agosto scorso, personale del Commissariato di Mirandola ha incontrato i bambini del centro estivo “Mirasummer” per raccontare loro le mansioni che svolge la Polizia di Stato sul loro territorio.

Nello specifico, le educatrici del centro estivo hanno proposto ai bambini, compresi in un’età dai 3 ai 6 anni, un incontro speciale: ieri è arrivata al “Mirasummer” una volante della Polizia di Stato del locale Commissariato. I bambini sono potuti salire sulla volante scoprendone le varie parti e funzioni, parlare con i poliziotti presenti, ammirarne e studiarne le divise. Gli uomini del Commissariato hanno risposto a tutte le curiosità dei piccoli, i quali hanno mostrato grande interesse ed entusiasmo, elaborando tantissime domande sugli equipaggiamenti e su come i poliziotti riuscissero ad acchiappare i “cattivi”. L’incontro è terminato facendo indossare ai bambini il berretto di servizio e mostrando l’uso della paletta di segnalazione, non prima di averli sorpresi con l’accensione di sirena e lampeggianti.