Con il film “Ferrari” anche Modena sbarca a Venezia

Con il film “Ferrari” di Michael Mann anche Modena giovedì 31 agosto sbarca a Venezia, all’80° edizione della Mostra del Cinema. Perché, come sottolinea il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, ci sarà “tanta Modena in quella pellicola che contribuirà a rinnovare e rilanciare il mito di Enzo Ferrari nel mondo rappresentando anche una grande opportunità per la promozione del nostro territorio”.

È questo uno dei motivi che porterà l’Amministrazione comunale ad attribuire la Bonissima al regista Michael Mann che nei prossimi giorni dovrebbe essere in città: “A Venezia gli rinnoverò l’invito”, afferma il sindaco Muzzarelli.

Nel frattempo, Emilia-Romagna Film Commission, che ha sostenuto la produzione del film, ha organizzato, in collaborazione con il Comune, una proiezione a Modena, domenica 3 settembre, in una sala del cinema Victoria, riservata ad autorità e collaboratori: un modo per ringraziare chi nell’estate dello scorso anno ha consentito di realizzare le riprese in città, a Maranello e negli altri luoghi in cui è ambientata la pellicola. La proiezione è rigorosamente a porte chiuse, sulla base di inviti personali (circa 200), e saranno vietate ogni forma di riprese applicando in maniera stringente le norme anti-pirateria. Il film è previsto che esca delle sale cinematografiche intorno alle fine dell’anno.