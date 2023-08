Azienda USL di Modena: Controllo di Gestione, la nuova direttrice è Laura Vigne

La dottoressa Laura Vigne è la nuova Direttrice della Struttura complessa di Controllo di Gestione dell’Azienda USL di Modena. La nomina, a firma della Direttrice Generale Ausl Anna Maria Petrini, è giunta a conclusione della procedura di selezione: il nuovo incarico avrà decorrenza a partire dal primo settembre. Vigne arriva dal Policlinico Sant’Orsola di Bologna, dove ricopriva lo stesso ruolo per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria IRCCS del capoluogo regionale.

Laureata in Economia e Commercio all’Università di Bologna, consegue il Master di specializzazione in Gestione organizzazioni non profit, prima di avviare la propria carriera professionale. Dopo una breve prima esperienza in un ente bolognese, per circa dieci anni Vigne lavora al Controllo di Gestione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, occupandosi di gestione del processo di budget e di verifica della performance organizzativa delle varie articolazioni organizzative aziendali, oltre che di strutturazione di reporting aziendale di monitoraggio dei dati di attività e di costo.

Dal 2007 passa al Sant’Orsola, chiamata a dirigere il Controllo di Gestione dell’AOU di Bologna, ruolo che ricopre fino alla recente nomina modenese.

Cosa fa il Controllo di Gestione – Il servizio supporta la Direzione nei processi di programmazione, controllo direzionale e controllo operativo, attraverso il monitoraggio continuo degli indicatori concordati per il raggiungimento degli obiettivi assegnati a livello regionale e nazionale e sulla base di questi definisce la reportistica funzionale alla programmazione delle attività aziendali.